Sportive - Le coupé in vendita in Italia nel 2021 - FOTO GALLERY

(Di sabato 10 aprile 2021) Come per cabrio e spider, lesono sempre più rare nelle fasce più economiche di mercato. Ricordate la Opel Tigra, la Ford Puma e altre mitichedegli anni 90? Ecco, dimenticate i tempi del divertimento low cost: per avere oggi una berlinetta termine in passato molto in voga per indicare questa tipologia di veicoli vanno messi in conto prezzi di listino mai inferiori ai 30 mila euro. Voglia di praticità. Del resto, sono gli stessi automobilisti, oggi attratti da prodotti più pratici, ad avere abbandonato questa categoria e, in generale, quella dei veicoli privi di portiere posteriori. Ed è proprio il motivo per cui sono nate da tempo le berline-, che assicurano un più comodo accesso alla zona posteriore, e le Suv-, dotate di un padiglione spiovente ispirato a quello delle berlinette, ma con più ...