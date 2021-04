Spezia-Crotone | Maggiore ed Erlic gelano Cosmi | i gol della rimonta nel finale VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spezia - Crotone 0-1, rete di Simy (CRO) - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Spezia-Crotone 3-2, decide un gol di Erlic al 92' - fcin1908it : Serie A, Spezia-Crotone 3-2: rimonta in extremis per la squadra di Italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Crotone

3 - 2 LIVE 40' Djidji (C) , 63' Verde (S), 78' Simy (C), 89' Maggiore (S), 92' Erlic(4 - 3 - 3): Provedel; Ferrer (69' Vignali), Erlic, Ismajli, Marchizza; Pobega (84' ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Picco' tra le squadre di Italiano e Cosmi in tempo reale Loe ilsi affrontano nello scontro diretto in chiave salvezza che apre la trentesima giornata del campionato di Serie A. I liguri di Italiano cercano un successo che permetterebbe loro di ...Nel match delle 15 tra Spezia e Crotone i padroni di casa rimontano nel finale e strappano una vittoria importantissima in ottica salvezza: aquilotti a +10 dalla zona retrocessione. Al vantaggio del ...Un finale come minimo rocambolesco, quello che ha avuto luogo in occasione del primo anticipo della trentesima giornata di Serie A tra Spezia e Crotone. I liguri hanno trovato la vittoria per 3-2 allo ...