Spezia - Crotone 3 - 2, i liguri ribaltano il risultato negli ultimi cinque minuti (Di sabato 10 aprile 2021) La Spezia, 10 aprile 2021 - Spezia e Crotone aprono la 30esima giornata di Serie A allo stadio Picco di La Spezia. Djidji realizza l'1 - 0 con un pallonetto stupendo al minuto 40, ma i liguri ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) La, 10 aprile 2021 -aprono la 30esima giornata di Serie A allo stadio Picco di La. Djidji realizza l'1 - 0 con un pallonetto stupendo al minuto 40, ma i...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spezia - Crotone 0-1, rete di Simy (CRO) - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - qn_lanazione : Una rimonta incredibile per il 3-2 dello Spezia sul Crotone - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Lo Spezia vince in rimonta sul Crotone - -