"Spero di farcela". Il drammatico messaggio di Gianni Morandi: riabilitazione dopo le ustioni, ecco perché sarà durissima (Di sabato 10 aprile 2021) Un calvario, per Gianni Morandi, che torna a mostrarsi sui social network. L'incidente, la caduta nelle sterpaglie e il successivo ricovero per gravissime ustioni, a 76 anni, gli ha cambiato la vita. dopo le lunghe settimane trascorse all'ospedale Bufalini di Cesena, il cantante sta meglio, ma il percorso per tornare alla normalità è ancora lungo, doloroso e dall'esito incerto. Su Instagram, Morandi si è mostrato sorridente, ma sofferente. Ha infatti spiegato che sta provando a rimettersi anche grazie al prezioso aiuto della moglie, Anna Dan, che è stato al suo fianco in ogni momento. Morandi si sta godendo poi le giornate primaverili, la natura e la musica, cercando di guarire in fretta. Certo, Morandi si sente fortunato: poteva andare anche molto peggio. Ma le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Un calvario, per, che torna a mostrarsi sui social network. L'incidente, la caduta nelle sterpaglie e il successivo ricovero per gravissime, a 76 anni, gli ha cambiato la vita.le lunghe settimane trascorse all'ospedale Bufalini di Cesena, il cantante sta meglio, ma il percorso per tornare alla normalità è ancora lungo, doloroso e dall'esito incerto. Su Instagram,si è mostrato sorridente, ma sofferente. Ha infatti spiegato che sta provando a rimettersi anche grazie al prezioso aiuto della moglie, Anna Dan, che è stato al suo fianco in ogni momento.si sta godendo poi le giornate primaverili, la natura e la musica, cercando di guarire in fretta. Certo,si sente fortunato: poteva andare anche molto peggio. Ma le ...

