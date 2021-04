Spagnole e con Benetton dentro. Il futuro di Autostrade, nel mutismo M5S (Di sabato 10 aprile 2021) Nove mesi fa, 15 luglio 2020. Blog delle Stelle: “Gli italiani si riprendono le proprie Autostrade”. Giuseppe Conte: “Ha vinto lo Stato, hanno vinto i cittadini”. Luigi Di Maio: “I Benetton non gestiranno più le nostre Autostrade”. Alessandro Di Battista: “Non ricordo una famiglia di potenti presa a schiaffi come è stata presa a schiaffi la famiglia Benetton”. Nove mesi dopo, 10 aprile 2021: le Autostrade sono ancora in mano ai Benetton. Oggi come allora le vogliono sempre vendere, ma alla fine potrebbero cederle non alla cordata “statale” guidata da Cdp, ma alla Acs di Florentino Pérez. Spagnola. Quindi Autostrade Spagnole. Non Autostrade in mano agli italiani. Conte: nessun commento. Di Maio: nulla. Di Battista: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) Nove mesi fa, 15 luglio 2020. Blog delle Stelle: “Gli italiani si riprendono le proprie”. Giuseppe Conte: “Ha vinto lo Stato, hanno vinto i cittadini”. Luigi Di Maio: “Inon gestiranno più le nostre”. Alessandro Di Battista: “Non ricordo una famiglia di potenti presa a schiaffi come è stata presa a schiaffi la famiglia”. Nove mesi dopo, 10 aprile 2021: lesono ancora in mano ai. Oggi come allora le vogliono sempre vendere, ma alla fine potrebbero cederle non alla cordata “statale” guidata da Cdp, ma alla Acs di Florentino Pérez. Spagnola. Quindi. Nonin mano agli italiani. Conte: nessun commento. Di Maio: nulla. Di Battista: ...

