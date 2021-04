Advertising

sportli26181512 : Sovre sospeso per aver chiesto l'autografo ad #Haaland: Il guardalinee del match di Champions League tra City e Dor… - laziopress : Romania, sospeso l’assistente Sovre: aveva chiesto l’autografo a Haaland - pasqualinipatri : Romania, sospeso l’assistente Sovre: aveva chiesto l’autografo a Haaland - LALAZIOMIA : Romania, sospeso l’assistente Sovre: aveva chiesto l’autografo a Haaland - marcovarini : Nonostante l’iniziativa fosse a scopo benefico, (quella di #Haaland è solo l’ultima di una lunga serie di “firme”),… -

Ultime Notizie dalla rete : Sovre sospeso

Un gesto che, però, è costato caro al romeno Octaviandalla commissione arbitrale per l'accaduto. Sui social è montata la polemica, ma successivamente alcuni media romeni hanno ...Per una firma Octavian perse il posto. Ma che firma! E' quanto accaduto all'assistente romeno, che di nome fa appunto Ocatavian,dalla commissione arbitrale per aver chiesto (e ottenuto) un autografo a Erling Haaland al termine della gara di Champions League tra Manchester City ...Sui social in tanti hanno criticato il gesto e lo stesso Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri del'Uefa, era stato particolarmente duro definendo il gesto "non accettabile, soprattutto ...Il guardalinee Octavian Sovre è stato sospeso dalla commissione arbitrale romena. Almeno per questo weekend non sarà impegnato in nessuna gara di campionato. Il perché? Al termine di Manchester City - ...