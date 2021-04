Sotto copertura | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 10 aprile 2021): trama, cast, quante puntate, durata e streaming delQuesta sera, sabato 10 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica), serie televisiva già trasmessa il 2 novembre 2015 in prima serata che stasera verrà mandata in onda interamente. La fiction è ispirata alla cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, composta da 8 episodi trasmessi in 4 puntate, dal titolo– La cattura di Zagaria. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaracconta l’attività investigativa che porta all’arresto del capo clan Antonio Iovine per mano ...