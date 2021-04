Sotto Copertura, quante puntate sono? La trama (Di sabato 10 aprile 2021) Raiuno torna a proporre la fiction di sabato sera e lo fa con una produzione già andata in onda nel 2015, tratta da un episodio realmente accaduto. Sotto Copertura, in onda il 10 aprile 2021 alle 21:25, racconta infatti l’arresto del boss dei Casalesi Antonio Iovine, avvenuto nel 2010. Ma da quante puntate è composto Sotto Copertura? Nella sua versione originale, la fiction è una miniserie composta da due puntate, ma quella mandata in onda nel 2021 è una riedizione in formato film-tv, che quindi va in onda in una sola serata. La versione estesa è però disponibile su RaiPlay, a questo link. Sotto Copertura, la trama Il Commissario Michele Romano (Claudio Gioè) della Squadra Mobile di Napoli è da tempo sulle tracce del ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 aprile 2021) Raiuno torna a proporre la fiction di sabato sera e lo fa con una produzione già andata in onda nel 2015, tratta da un episodio realmente accaduto., in onda il 10 aprile 2021 alle 21:25, racconta infatti l’arresto del boss dei Casalesi Antonio Iovine, avvenuto nel 2010. Ma daè composto? Nella sua versione originale, la fiction è una miniserie composta da due, ma quella mandata in onda nel 2021 è una riedizione in formato film-tv, che quindi va in onda in una sola serata. La versione estesa è però disponibile su RaiPlay, a questo link., laIl Commissario Michele Romano (Claudio Gioè) della Squadra Mobile di Napoli è da tempo sulle tracce del ...

