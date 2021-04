Sotto copertura, Nina Torresi: ricordate dove l’abbiamo già vista? (Di sabato 10 aprile 2021) Nina Torresi è un’attrice di grande talento: giovane, bella e con tanto carisma, ha già avuto l’opportunità di lavorare con i grandi del cinema italiano. La giovane attrice Nina Torresi ha già avuto un grande successo (Getty Images)Nina Torresi si sta affermando tra le attrici più brave del panorama italiano. La sua carriera inizia prestissimo, a soli 15 anni. La sua famiglia ha sempre lavorato nel mondo della recitazione: il papà è un direttore della fotografia, mentre la mamma è una sceneggiatrice ed ex operatrice di macchine da presa. Questa sera, sabato 10 aprile, Nina sarà sui canali Rai nella miniserie Sotto copertura, insieme a Claudio Gioè e Antonio Folletto. La fiction parla della cattura del boss della ... Leggi su altranotizia (Di sabato 10 aprile 2021)è un’attrice di grande talento: giovane, bella e con tanto carisma, ha già avuto l’opportunità di lavorare con i grandi del cinema italiano. La giovane attriceha già avuto un grande successo (Getty Images)si sta affermando tra le attrici più brave del panorama italiano. La sua carriera inizia prestissimo, a soli 15 anni. La sua famiglia ha sempre lavorato nel mondo della recitazione: il papà è un direttore della fotografia, mentre la mamma è una sceneggiatrice ed ex operatrice di macchine da presa. Questa sera, sabato 10 aprile,sarà sui canali Rai nella miniserie, insieme a Claudio Gioè e Antonio Folletto. La fiction parla della cattura del boss della ...

Sabato 10 aprile 2021 alle 21.25 Rai1 trasmetterà il film tv " Sotto Copertura - La Cattura di Zagaria " di Giulio Manfredonia, che porta sul piccolo schermo l'impegno civile, i sacrifici e l'abnegazione con cui le forze dell'ordine e la magistratura combattono

La programmazione delle maggiori reti televisive di questa sera, 10 aprile 2021, prevede: Su Rai 1 Sotto copertura, Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Italia Wonder Park.

