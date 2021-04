(Di sabato 10 aprile 2021) La prima stagione di, denominata La cattura di Iovine, trae ispirazione dalla cattura del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine.è unatelevisiva italiana prodotta da Lux Vide e la prima stagione della, denominata La cattura di Iovine, è ispirata ad una: la cattura, avvenuta nel 2010, del boss del Clan dei Casalesi Antonio Iovine, interpretato da Guido Caprino. "Grazie all'aiuto della magistratura"; ha dichiarato il regista Giulio Manfredonia "siamo entrati nel bunker dove ha dimorato Zagaria. Vi assicuro che girare delle scene nel vero bunker è stata una delle più grandi emozioni della mia vita". Quasi tutto ciò che vediamo nelle puntate della prima stagione è autentico, anche in episodi che ...

Advertising

lostthemoth : Ho già visto la prima di Sotto copertura proprio qualche mese fa. È davvero bella. - andreaugolini90 : @MaragnoThomas @MarcoFlorianMED Penso anche i russi possano investire sotto copertura seppur meno di Cina - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sotto copertura: la storia vera che ha ispirato la serie tv - Fa_fanculo : @William_Fly @VSpritzina È un'elettricista sotto copertura. O un'impiegata Enel sennò non si spiega. - infoitcultura : ''Sotto Copertura – La cattura di Zagaria'' su Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto copertura

Comega srl,la gestione attenta di Andrea Bellini e Hans Novaga si è ritagliata un ruolo ... portando finalmente lainternet a banda larga, non chiudendo presidi di sicurezza come la ...STRESS ANCHE GLI ALTRI REPARTI "La pressione dei presidi è differenziata, perchè ciascuno ha ... a cominciare dai tempi di: "Teoricamente il virus da covid - 19 muta molto meno rispetto ...la copertura vaccinale da parte delle Regioni delle persone più anziane, perché solo così si abbassa il rischio-decessi e si portano gli ospedali sotto la soglia di criticità». Eppure, nel governo c’è ...Tutti i dettagli sull’attore Guido Caprino, nel cast di “Sotto copertura”, stasera su Rai 1: ad esempio, conoscete il suo titolo di studio? Nel cast della fiction “Sotto copertura”, in onda stasera su ...