Sossio Aruta scartato da L’Isola dei Famosi: “Ci riproverò, è il mio sogno” (Di sabato 10 aprile 2021) Sossio Aruta non è stato scelto per il cast de L’Isola dei Famosi ma non si perde d’animo: “Ci riproverò”. (Instagram)Sossio Aruta si dice amareggiato per il fatto di non essere stato scelto per entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi. Stando a delle indiscrezioni, Sossio non sarebbe stato scartato per via della sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip. Nonostante la delusione, Sossio è pronto a non arrendersi e a riprovarci l’anno prossimo, visto che questo è il suo “sogno più grande”. Leggi anche -> Federico Massimi, ex manager produce biscotti: colpa del Covid Sossio ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021)non è stato scelto per il cast dedeima non si perde d’animo: “Ci”. (Instagram)si dice amareggiato per il fatto di non essere stato scelto per entrare a far parte del cast dedei, il reality show condotto da Ilary Blasi. Stando a delle indiscrezioni,non sarebbe statoper via della sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip. Nonostante la delusione,è pronto a non arrendersi e a riprovarci l’anno prossimo, visto che questo è il suo “più grande”. Leggi anche -> Federico Massimi, ex manager produce biscotti: colpa del Covid...

Advertising

zazoomblog : Ursula Bennardo e Sossio Aruta senza lavoro per il Covid: “Stiamo a galla perché siamo influencer” - #Ursula… - Ibra_Chia : #uominiedonne Luca ha fatto una premessa che Sossio Aruta levate ma sta comunque scaricando Anna Maria. - infoitcultura : Sossio Aruta svela il perché della sua mancata partecipazione all'Isola 15 - infoitcultura : Sossio Aruta, l’ex cavaliere di Uomini e Donne scartato: si allontana il suo sogno - bennyzullo : Comunque voi dimenticate che non si fotte con uomini e donne Al gf portarono in finale sossio aruta #Isola -