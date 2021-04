Sondaggi politici elettorali oggi 10 aprile 2021: Fratelli d’Italia vola nei consensi e mette nel mirino sia Pd che Lega (Di sabato 10 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi (10 aprile 2021) Sondaggi politici elettorali oggi – Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi e ora sogna l’aggancio al Pd, senza perdere di vista la Lega che ora non è più così distante: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research per il programma d’approfondimento Porta a Porta. Secondo le rilevazioni effettuate dall’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, infatti, la Lega di Matteo Salvini rimane il partito con il 22%, seppur in calo dello 0,7 per cento rispetto al Sondaggio ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021)(10continua a guadagnaree ora sogna l’aggancio al Pd, senza perdere di vista lache ora non è più così distante: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research per il programma d’approfondimento Porta a Porta. Secondo le rilevazioni effettuate dall’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, infatti, ladi Matteo Salvini rimane il partito con il 22%, seppur in calo dello 0,7 per cento rispetto alo ...

