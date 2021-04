Sollevamento pesi, Europei 2021: Daria Akhmedova profeta in patria, quattro medaglie per la Russia (Di sabato 10 aprile 2021) Si è svolta quest’oggi la gara dei -87 kg femminili, nell’ambito degli Europei di Sollevamento pesi 2021, ultima competizione della giornata odierna, che ha visto le atlete di casa ben comportarsi in quel di Mosca, conquistando ben quattro medaglie nelle tre discipline. Nello strappo la georgiana Anastasiia Hotfrid ci ha impiegato un solo tentativo a 108 kg per assicurarsi il primato, ripetendosi poi a 111 kg, mancando poi l’alzata valida a 113 kg, con il secondo posto che è andato alla russa Daria Akhmerova, con 198 kg. Bronzo alla moldava Elena Cilcic con 107 kg. Hotfid non si è riconfermata nello slancio, non riuscendo ad andare oltre il quinto posto con 128 kg, con Akhmerova e Cilcic che si sono giocate la medaglia più pregiata, con la moldava che l’ha spuntata ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Si è svolta quest’oggi la gara dei -87 kg femminili, nell’ambito deglidi, ultima competizione della giornata odierna, che ha visto le atlete di casa ben comportarsi in quel di Mosca, conquistando bennelle tre discipline. Nello strappo la georgiana Anastasiia Hotfrid ci ha impiegato un solo tentativo a 108 kg per assicurarsi il primato, ripetendosi poi a 111 kg, mancando poi l’alzata valida a 113 kg, con il secondo posto che è andato alla russaAkhmerova, con 198 kg. Bronzo alla moldava Elena Cilcic con 107 kg. Hotfid non si è riconfermata nello slancio, non riuscendo ad andare oltre il quinto posto con 128 kg, con Akhmerova e Cilcic che si sono giocate la medaglia più pregiata, con la moldava che l’ha spuntata ...

