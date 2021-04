Skincare naturale per l’uomo | ecco la ricetta biologica di Valuxxo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 aprile 2021) Sappiamo bene quanto sia importante presentarsi agli occhi degli altri nel migliore dei modi, sicuri di sé e a proprio agio con l’aspetto esteriore. Il benessere della pelle e laroutine sono sempre più al centro dell’attenzione, soprattutto in questo periodo storico durante il quale siamo naturalmente portati a prenderci più cura di noi stessi. Una regola d’oro che, diversamente da quanto si è normalmente portati a pensare, vale oggi più che mai anche per gli uomini. Quella della beauty routine è un’attività che è bene portare avanti mattina e sera, contribuendo così in maniera netta e decisa al miglioramento della personale attitudine alla produttività e – soprattutto – del tono di umore. Non stiamo parlando di un’abitudine banale o da prendere troppo alla leggera. Soprattutto perché non tutti i prodotti in commercio sanno prendersi realmente cura ...