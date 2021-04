Simone Moro: "La montagna non dà mai un'altra chance" (Di sabato 10 aprile 2021) Camminavamo sopra un crepaccio e non lo sapevamo. Il coronavirus ha sbriciolato quello strato di neve che separava le nostre piccole certezze dall'oblio. E siamo precipitati. Simone Moro, unico uomo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Camminavamo sopra un crepaccio e non lo sapevamo. Il coronavirus ha sbriciolato quello strato di neve che separava le nostre piccole certezze dall'oblio. E siamo precipitati., unico uomo ...

Ultime Notizie dalla rete : Simone Moro Simone Moro: "La montagna non dà mai un'altra chance" Camminavamo sopra un crepaccio e non lo sapevamo. Il coronavirus ha sbriciolato quello strato di neve che separava le nostre piccole certezze dall'oblio. E siamo precipitati. Simone Moro, unico uomo della storia a scalare quattro Ottomila metri in inverno, ha toccato più volte il cielo con un dito, ma è anche scivolato in quei pozzi di ghiaccio e buio che inghiottono gli ...

Illumia l'ha scelto come esempio "Il team è decisivo" "Non ho mai amato molto l'alpinismo solitario. La condivisione dell'esperienza regala emozioni più forti". Lo spirito di Simone Moro è stato scelto per raccontare l'identità e la vision di 'Illumia', giovane operatore del mercato elettrico e gas, che da dieci anni sfida i colossi del mercato posizionandosi tra i player ...

Un'altra domenica tutta dedicata alla lettura

Simone Moro: "La montagna non dà mai un’altra chance" E siamo precipitati. Simone Moro, unico uomo della storia a scalare quattro Ottomila metri in inverno, ha toccato più volte il cielo con un dito, ma è anche scivolato in quei pozzi di ghiaccio e buio ...

