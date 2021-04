Sicilia, dopo il ricalcolo decessi Covid anche Forza Italia mette sotto accusa Musumeci. Micciché: “Voglio sapere chi decide” (Di sabato 10 aprile 2021) “Il mio governo non vuole nascondere né i morti, né i guariti. Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l’uno e né l’altro: i Siciliani devono sapere che al governo c’è gente per bene”. Risuonano con gravità le parole del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla conferenza stampa convocata d’urgenza oggi a Catania, al Pala Regione. Un’urgenza dovuta al clima politico sempre più rovente in Sicilia. Soprattutto dopo il dato comunicato dalla Regione Siciliana ieri all’Iss: 258 morti che non erano ancora stati conteggiati. Dato che, manco a dirlo, ha scatenato la bufera sul governo regionale attaccato dalle opposizioni ma colpito anche da fuoco amico. Oltre al Pd e al M5s che chiedono le dimissioni del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) “Il mio governo non vuole nascondere né i morti, né i guariti. Noi sappiamo essere falchi e colombe, ma in questo caso non vogliamo essere né l’uno e né l’altro: ini devonoche al governo c’è gente per bene”. Risuonano con gravità le parole del presidente della Regionena, Nello, alla conferenza stampa convocata d’urgenza oggi a Catania, al Pala Regione. Un’urgenza dovuta al clima politico sempre più rovente in. Soprattuttoil dato comunicato dalla Regionena ieri all’Iss: 258 morti che non erano ancora stati conteggiati. Dato che, manco a dirlo, ha scatenato la bufera sul governo regionale attaccato dalle opposizioni ma colpitoda fuoco amico. Oltre al Pd e al M5s che chiedono le dimissioni del ...

