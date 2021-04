Si scrive vaccino, si legge Pil. La speranza per l’Italia secondo Confindustria (Di sabato 10 aprile 2021) Il vaccino salverà l’Italia e la sua economia. Ci sono pochi, pochissimi dubbi su questo. Se la campagna di vaccinazione procederà spedita e senza intoppi, allora il Paese avrà serie possibilità di lasciarsi alle spalle entro breve la peggiore crisi socio-economica dal 1945 ad oggi. Di questo sono più che convinti in Confindustria, dove questa mattina è stato presentato il rapporto di primavera con le previsioni aggiornate sull’economia italiana. Che cosa succederà. Ebbene, a fine 2022 lo Stivale dovrebbe colmare la voragine aperta nel 2020 dalla pandemia. Un graduale recupero del Pil, concentrato nella seconda metà di quest’anno, arrivando al +4,1% nel 2021 e al +4,2% nel 2022. Rispetto allo scenario di ottobre dunque, per il 2021 si ha una revisione al ribasso di 0,7 punti. Questa previsione è, questo il passaggio chiave, ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) Ilsalveràe la sua economia. Ci sono pochi, pochissimi dubbi su questo. Se la campagna di vaccinazione procederà spedita e senza intoppi, allora il Paese avrà serie possibilità di lasciarsi alle spalle entro breve la peggiore crisi socio-economica dal 1945 ad oggi. Di questo sono più che convinti in, dove questa mattina è stato presentato il rapporto di primavera con le previsioni aggiornate sull’economia italiana. Che cosa succederà. Ebbene, a fine 2022 lo Stivale dovrebbe colmare la voragine aperta nel 2020 dalla pandemia. Un graduale recupero del Pil, concentrato nella seconda metà di quest’anno, arrivando al +4,1% nel 2021 e al +4,2% nel 2022. Rispetto allo scenario di ottobre dunque, per il 2021 si ha una revisione al ribasso di 0,7 punti. Questa previsione è, questo il passaggio chiave, ...

