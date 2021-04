Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di sabato 10 aprile 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Questa recensione NON contiene alcun spoiler e può essere letta liberamente. Vi parlerò di The Serpent da due punti di vista. Il primo è emozionale, critico, il secondo è da regista e produttore. Diciamolo subito, The Serpent è per stomaci forti. Nel vero senso della parola. Uno specchio drammaturgico che porta lo spettatore a vivere le sofferenze delle vittime. La vicenda, incredibile, vera di Charles Sobhraj, un serial killer spietato nella Thailandia degli anni Settanta, inseguito da un funzionario di ambasciata, Herman Knippenberg. Una storia in cui correrete a informarvi alla fine della visione. E magari guarderete questa intervista dove il vero Knippeberg sostiene, qualche settimana fa, di avere visto un suo alter ego talmente credibile da ... Leggi su tpi (Di sabato 10 aprile 2021)in tv: la rubrica di TPI Questa recensione NON contiene alcun spoiler e può essere letta liberamente. Vi parlerò di The Serpent da due punti di vista. Il primo è emozionale, critico, il secondo è dae produttore. Diciamolo subito, The Serpent è per stomaci forti. Nel vero senso della parola. Uno specchio drammaturgico che porta lo spettatore a vivere le sofferenze delle vittime. La vicenda, incredibile, vera di Charles Sobhraj, un serial killer spietato nella Thailandia degli anni Settanta, inseguito da un funzionario di ambasciata, Herman Knippenberg. Una storia in cui correrete a informarvi alla fine della visione. E magari guarderete questa intervista dove il vero Knippeberg sostiene, qualche settimana fa, di avere visto un suo alter ego talmente credibile da ...

