Serie C, Ghirelli: “Abbiamo rispettato le regole, ora ristori dal Governo” (Di sabato 10 aprile 2021) “Anche in questa settimana paghiamo pegno al maledetto Covid. In questo campionato oltre cento partite sono state riprogrammate, obbligando ad uno sforzo immane i club, gli atleti, il personale. Grazie ai medici dei club, con la regia del professore Braconaro si è assicurato professionalità, competenza ed abnegazione. Tutto questo in un periodo di costi elevatissimi, si pensi agli esami e ai controlli in ogni settimana”. Così il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ai microfoni di Italpress. Che poi si augura che il Governo assicuri i ristori alle società di Serie C, dopo tutti gli sforzi fatti: “Spero che il Governo Draghi intervenga assicurando ristori. Se non lo facesse si assumerebbe una grande responsabilità di insensibilità. Abbiamo evitato il peggio ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Anche in questa settimana paghiamo pegno al maledetto Covid. In questo campionato oltre cento partite sono state riprogrammate, obbligando ad uno sforzo immane i club, gli atleti, il personale. Grazie ai medici dei club, con la regia del professore Braconaro si è assicurato professionalità, competenza ed abnegazione. Tutto questo in un periodo di costi elevatissimi, si pensi agli esami e ai controlli in ogni settimana”. Così il presidente di Lega Pro Francescoai microfoni di Italpress. Che poi si augura che ilassicuri ialle società diC, dopo tutti gli sforzi fatti: “Spero che ilDraghi intervenga assicurando. Se non lo facesse si assumerebbe una grande responsabilità di insensibilità.evitato il peggio ...

