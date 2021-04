Serie C, Avellino-Bari: le ultime sulla gara e le probabili formazioni (Di sabato 10 aprile 2021) Avellino-Bari dalle 17.30 al “Partenio-Lombardi” per la 35a giornata del campionato di Serie C girone C. Gli irpini difendono il secondo posto in classifica contro i Galletti pugliesi, costretti a non perdere terreno per non farsi riprendere dal Catanzaro. Così le probabili formazioni della gara. Il momento dell’Avellino I lupi irpini, che con 63 punti in classifica dopo 32 gare occupano la seconda posizione (19 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte), sono reduci dalla sconfitta subita in trasferta contro la Ternana per 4-1 (Falletti, Paghera, Furlan e Partipilo in gol per le Fere, Dossena per i biancoverdi), che nell’occasione ha festeggiato la promozione nella Serie cadetta. Nelle ultime 5 giornate, in particolare, la formazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021)dalle 17.30 al “Partenio-Lombardi” per la 35a giornata del campionato diC girone C. Gli irpini difendono il secondo posto in classifica contro i Galletti pugliesi, costretti a non perdere terreno per non farsi riprendere dal Catanzaro. Così ledella. Il momento dell’I lupi irpini, che con 63 punti in classifica dopo 32 gare occupano la seconda posizione (19 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte), sono reduci dalla sconfitta subita in trasferta contro la Ternana per 4-1 (Falletti, Paghera, Furlan e Partipilo in gol per le Fere, Dossena per i biancoverdi), che nell’occasione ha festeggiato la promozione nellacadetta. Nelle5 giornate, in particolare, la formazione di ...

