Serie B: Reggina-Vicenza, probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 10 aprile 2021) Reggina-Vicenza oggi alle 15. La Reggina arriva da un pareggio che ha interrotto la loro corsa ai playoff. Il Vicenza invece con l'ultima sconfitta si è fatta raggiungere dagli amaranto, ed oggi bisogna vincere. La Reggina sogna i playoff Lo splendido campionato della Reggina non è ancora finito. Dopo aver quasi conquistato l'accesso alla prossima Serie B, adesso la squadra di Baroni può volare ancora più in alto. Hanno 41 punti, a soli 4 di distanza dai playoff, ed una volta arrivati a questo punto non possono fare a meno di crederci. Come loro, anche il Vicenza naviga a quota 41, e dopo l'ottimo pareggio rimediato con il Cittadella in trasferta, una vittoria oggi sarebbe fondamentale. Gli amaranto continuano a sorprenderci con prestazioni ...

