Serie B, paura a Pescara: mister Grassadonia sviene in panchina (Di sabato 10 aprile 2021) Sono stati attimi di paura quelli vissuti al Rigamonti di Brescia dove è in corso la partita di Serie B tra le Rondinelle e il Pescara. Nei minuti finali del match, infatti, l'allenatore degli abruzzesi Gianluca Grassadonia è svenuto mentre si trovava in panchina. A comunicarlo è stato l'account ufficiale del club su Twitter:"mister Grassadonia sviene in panchina pronti i soccorsi. Apprensione in panchina per il mister. Il gioco ancora fermo. mister Grassadonia lascia il terreno di gioco accompagnato dai sanitari".

