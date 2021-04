Serie B | Cremonese-Pordenone | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) Oggi alle 14. I padroni di casa cercano continuità dopo gli ottimi risultati delle ultime giornate che hanno portato i ragazzi di Pecchia lontano dalla zona retrocessione, almeno per ora. Dall’altra parte invece la nuova guida ha portato subito i suoi frutti ai neroverdi, che adesso cercano la scalata. Chi avrà la meglio? Lavuole la salvezza Laè imbattuta da 4 giornate: 3 vittorie ed un pareggio che hanno allontanato almeno per ora lo spettro dei playout, ma guai ad abbassare la guardia. Oggi affronteranno una squadra che sta attraversando un brutto periodo, ma il nuovo allenatore Domizzi ha portato subito una vittoria che ha fatto crescere il morale dei neroverdi. Per questo non bisogna abbassare la guardia; un piccolo passo falso può essere rovinoso per i grigiorossi, ...