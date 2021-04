Serie B | Brescia-Pescara | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 10 aprile 2021)oggi alle 14. Scontro tra dueche un tempo gareggiavano inA, mentre oggi navigano verso destini opposti. Ilè finalmente tornato ad essere quello che tutti conoscevamo, mentre ilrischia la retrocessione. Ilad un passo dai playoff Ildi Clotet ha finalmente raggiunto la parte calda della classifica. Una 9a posizione con 43 punti, e adesso si punta l’assalto ai playoff. La squadra è rinata dall’arrivo di Clotet, e tutto lascia pensare che se il tecnico spagnolo fosse stato qui dall’inizio dell’anno adesso starebbe correndo per il titolo. La squadra adesso è messa bene in campo, e propone un calcio che li sta portando sempre più in alto. Il pareggio con la Reggiana ha interrotto la ...

Dai 47 punti della SPAL ai 43 del Brescia, in attesa della eventuale vincente di Reggina-Vicenza, sono in ballo tre posti nei playoff del campionato di serie B. Favorite la stessa squadra estense, il ...Brescia – Pescara (ore 14 ... Entella – Salernitana (ore 14) Il quasi testa-coda della Serie B si gioca a Chiavari con un'Entella ormai spacciata e una Salernitana che punta ancora alla promozione ...