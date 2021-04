Serie B, Brescia-Pescara: mister Grassadonia sviene in panchina (Di sabato 10 aprile 2021) Gianluca Grassadonia svenie in panchina. È successo durante la partita di Serie B Brescia-Pescara. L’incontro di campionato è stato fermato per permettere i soccorsi al tecnico del club abruzzese mentre la gara era ferma sul risultato di 1-1. Si attende di capire in quali condizioni è il tecnico arrivato in Abruzzo, con il compito difficilissimo di salvare dalla Serie C il Delfino, in sostituzione di Roberto Breda. È attesa per capire in che condizioni è il professionista. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Gianlucasvenie in. È successo durante la partita di. L’incontro di campionato è stato fermato per permettere i soccorsi al tecnico del club abruzzese mentre la gara era ferma sul risultato di 1-1. Si attende di capire in quali condizioni è il tecnico arrivato in Abruzzo, con il compito difficilissimo di salvare dallaC il Delfino, in sostituzione di Roberto Breda. È attesa per capire in che condizioni è il professionista. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

