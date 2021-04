Serie B, Ascoli-Monza: le probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 10 aprile 2021) Nel programma delle partite che compongono la 33° giornata di Serie B, Ascoli-Monza è un match delicato e importante per entrambe le compagini. Da una parte i bianconeri che sono in piena lotta salvezza: 31 punti al pari della Reggiana terzultima, una lunghezza dal Cosenza e 6 punti dalla salvezza diretta, ovvero il posto occupato dal Pordenone che ha una partita in meno. La squadra di Sottil deve trovare punti fondamentali per alimentare le proprie speranze salvezza. Dall’altra parte c’è il Monza: la squadra allenata da Brocchi è reduce dal deludente pareggio interno contro il Pescara e attualmente occupa il quarto posto. Il secondo posto, che vale la promozione diretta è del Lecce che dista 6 punti. Ecco le probabili formazioni dell’incontro e dove ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Nel programma delle partite che compongono la 33° giornata diB,è un match delicato e importante per entrambe le compagini. Da una parte i bianconeri che sono in piena lotta salvezza: 31 punti al pari della Reggiana terzultima, una lunghezza dal Cosenza e 6 punti dalla salvezza, ovvero il posto occupato dal Pordenone che ha una partita in meno. La squadra di Sottil deve trovare punti fondamentali per alimentare le proprie speranze salvezza. Dall’altra parte c’è il: la squadra allenata da Brocchi è reduce dal deludente pareggio interno contro il Pescara e attualmente occupa il quarto posto. Il secondo posto, che vale la promozioneè del Lecce che dista 6 punti. Ecco ledell’incontro e dove ...

Advertising

FootballtipsNG : Serie B, Ascoli vs Monza, PREDICTION: 2 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Ascoli vs Monza, PREDICTION: 2 - 1 - jackpotKE : Serie B, Ascoli vs Monza, PREDICTION: 2 - 1 - MySASoccerTips : Serie B, Ascoli vs Monza, PREDICTION: 2 - 1 - sowmyasofia : Le dichiarazioni alla vigilia di Ascoli-Monza, 33a giornata di Serie B -