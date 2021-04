Serie B, 33^ giornata: La Spal ferma il Lecce, Monza ko ad Ascoli, frena il Cittadella. La classifica (Di sabato 10 aprile 2021) Gol ed emozioni nella 33^ giornata di Serie B.Dopo la sfida di ieri tra Reggiana ed Empoli, che ha permesso alla compagine toscana di confermarsi sempre di più capolista vincendo al "Mapei Stadium", la 33^ giornata di Serie B prosegue con altre 5 sfide andate in scena alle 14:00. Si interrompe la striscia positiva del Lecce che, dopo 6 vittorie consecutive, cade sotto i colpi della Spal che espugna il "Via del Mare" con le reti di Valoti e Okoli: la vetta adesso, per i puglisi, dista 4 punti. Capitombola ancora il Monza in casa dell'Ascoli, che passa grazie alla rete di Saric. 2-1 il risultato della sfida tra Cremonese e Pordenone, che permette ai biancorossi di volare a quota 42 punti in classifica. Cala il tris la ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Gol ed emozioni nella 33^diB.Dopo la sfida di ieri tra Reggiana ed Empoli, che ha permesso alla compagine toscana di conrsi sempre di più capolista vincendo al "Mapei Stadium", la 33^diB prosegue con altre 5 sfide andate in scena alle 14:00. Si interrompe la striscia positiva delche, dopo 6 vittorie consecutive, cade sotto i colpi dellache espugna il "Via del Mare" con le reti di Valoti e Okoli: la vetta adesso, per i puglisi, dista 4 punti. Capitombola ancora ilin casa dell', che passa grazie alla rete di Saric. 2-1 il risultato della sfida tra Cremonese e Pordenone, che permette ai biancorossi di volare a quota 42 punti in. Cala il tris la ...

