Serie A | Parma - Milan | probabili formazioni | orari e dove vederla in tv

Dopo il pareggio interno con la Sampdoria che ha di fatto spento le ultime speranze scudetto, il Milan va a far visita al Parma con l'obiettivo di portare a casa tre punti pesanti per rilanciare la ...

Orario e dove vederla Calcio d'inizio alle 18 e diretta su Sky Serie A e Sky Go Probabili formazioni: Parma: Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Gervinho. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Milano, 10 aprile 2021 - Dopo il pareggio interno con la Sampdoria che ha di fatto spento le ultime speranze scudetto, il Milan va a far visita al Parma (calcio d'inizio alle 18 con diretta su Sky).