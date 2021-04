Seif torna a utile, record di copie diffuse per ‘Il Fatto quotidiano’ (Di sabato 10 aprile 2021) Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, Seif, Società Editoriale Il Fatto, ha registrato un ritorno all’utile di esercizio netto (pari a Euro 301 migliaia), un valore della produzione pari a Euro 38.027 migliaia (+18,89% rispetto all’esercizio 2019), un Ebitda pari a Euro 5.266 migliaia (+325% rispetto all’esercizio 2019) e un incremento dei ricavi in tutte le divisioni di business. Lo comunica la stessa società, media content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, quotata su Aim Italia e a Parigi su Euronext Growth. Seif sottolinea poi che ‘Il Fatto quotidiano’ ha registrato a gennaio 2021 un totale di 58.449 copie diffuse, in crescita dell’8,84% rispetto a dicembre 2020 (53.702 copie). “Si tratta ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,, Società Editoriale Il, ha registrato un ritorno all’di esercizio netto (pari a Euro 301 migliaia), un valore della produzione pari a Euro 38.027 migliaia (+18,89% rispetto all’esercizio 2019), un Ebitda pari a Euro 5.266 migliaia (+325% rispetto all’esercizio 2019) e un incremento dei ricavi in tutte le divisioni di business. Lo comunica la stessa società, media content provider ed editore di diversi prodotti editoriali e multimediali, quotata su Aim Italia e a Parigi su Euronext Growth.sottolinea poi che ‘Ilha registrato a gennaio 2021 un totale di 58.449, in crescita dell’8,84% rispetto a dicembre 2020 (53.702). “Si tratta ...

Advertising

1Socratico : RT @fattoquotidiano: Il Fatto cresce del 47% in un anno e la editoriale SEIF Spa chiude il 2020 ritornando in utile, con tutti i settori in… - AndreD81 : RT @fattoquotidiano: Il Fatto cresce del 47% in un anno e la editoriale SEIF Spa chiude il 2020 ritornando in utile, con tutti i settori in… -