Sei Nazioni | Italia senza scampo a Parma | l' Inghilterra la travolge 67 - 3

A Parma l'Italia debutta con la pesante sconfitta 67 - 3 nel Sei Nazioni femminile di rugby, giunto alla 2ª giornata. È il secondo peggior passivo di sempre ( - 64) contro le inglesi nel torneo.

