Scuola: da lunedì a scuola 6,5 milioni di studenti, 8 su 10 (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue il rientro degli studenti nelle loro classi. Da luned 12 aprile saranno quasi 6,6 milioni gli alunni presenti a scuola sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10. Quasi un ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue il rientro deglinelle loro classi. Da luned 12 aprile saranno quasi 6,6gli alunni presenti asugli 8,5delle scuole statali e paritarie, 8 su 10. Quasi un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, da lunedì a scuola 6,5 mln studenti: 8 su 10 #covid - yoonslso : se ritorniamo a scuola e se soprattutto ci toccassero il lunedì, mercoledì e venerdì in presenza, giuro che prendo… - sottolestellee : holaaa lunedì torno a scuola :): - claralombardo0 : RT @xanaxfalling: (venti) da lunedì si torna a scuola quindi niente più sveglia alle 7:45 ma alle 5:45?? I vote #Louies for the #BestFanArm… - Omo_Salvadego__ : Ho dato un occhio al sentiment prevalente nelle chat di classe di mia figlia (terza media) per il ritorno a scuola… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Torino zona arancione da lunedì 12 aprile ... al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori in tutto il Piemonte, ad eccezione della provincia di Cuneo dove, permanendo la zona rossa, lunedì e martedì la scuola sarà in presenza fino ...

Scuola: da lunedì a scuola 6,5 milioni di studenti, 8 su 10 E a meno di due mesi dalla fine delle lezioni l'obiettivo vicino: raggiunto per i bambini della scuola dell infanzia e primaria (100%), a un passo per gli alunni della scuola media (87%), ancora ...

Vaccini Lombardia, tra gli insegnanti in coda: «Siamo qui per i nostri studenti» Corriere della Sera ... al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori in tutto il Piemonte, ad eccezione della provincia di Cuneo dove, permanendo la zona rossa,e martedì lasarà in presenza fino ...E a meno di due mesi dalla fine delle lezioni l'obiettivo vicino: raggiunto per i bambini delladell infanzia e primaria (100%), a un passo per gli alunni dellamedia (87%), ancora ...