Scontro Draghi-Erdogan: perché nessun altro leader europeo ha definito il premier turco un dittatore? (Di sabato 10 aprile 2021) Definire in maniera diretta la realtà delle cose era quasi diventata un'arte perduta della politica europea, ma il premier Mario Draghi non è un politico, non formalmente. Pochi minuti dopo aver definito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan «un dittatore», la frase è stata diffusa da tutte le agenzie, molti italiani l'hanno accolta come una liberazione, quasi un altro «whatever-it-takes». Tuttavia, l'altra parte del discorso è «di cui abbiamo bisogno», ed è questo il problema. Sono anni che i leader europei lanciano proclami umanitari mentre coccolano e stringono legami con dittatori e governi autoritari, diventandone dipendenti: il petrolio saudita, il gas e presto forse il vaccino della Russia, la tecnologia, la produzione e il commercio ...

