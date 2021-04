Sardegna, da zona bianca a zona rossa in poco più di un mese: cosa è successo (Di sabato 10 aprile 2021) Da zona bianca a rossa in poco più di un mese. Era lunedì 1° marzo quando la Sardegna veniva decretata area a basso rischio con conseguente allentamento delle restrizioni. In una ventina di giorni è passata in zona arancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, in fascia rossa. Ma cosa è successo in questi 40 giorni? L’indice RtA spedire la Sardegna in zona rossa da lunedì 12 aprile è l’indice Rt (numero che indica quante persone vengono contagiate da una sola persona, in media e in un certo arco di tempo, ndr) rilevato dal monitoraggio Istituto Superiore di Sanità-Ministero della Salute. Nell’isola è ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) Dainpiù di un. Era lunedì 1° marzo quando laveniva decretata area a basso rischio con conseguente allentamento delle restrizioni. In una ventina di giorni è passata inarancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, in fascia. Main questi 40 giorni? L’indice RtA spedire lainda lunedì 12 aprile è l’indice Rt (numero che indica quante persone vengono contagiate da una sola persona, in media e in un certo arco di tempo, ndr) rilevato dal monitoraggio Istituto Superiore di Sanità-Ministero della Salute. Nell’isola è ...

