Sarah Nile è diventata mamma: fiocco celeste per l'ex gieffina (Di sabato 10 aprile 2021) Sarah Nile è diventata mamma. L'ex gieffina ed ex volto di Uomini e Donne, dopo aver vissuto una gravidanza delicata, ha messo al mondo un maschietto che ha chiamato Noah. Sarah Nile è diventata mamma Ex concorrente del Grande Fratello, Sarah Nile ha partorito il primo figlio. Si chiama Noah ed è il frutto dell'amore che la lega al marito Pierluigi Montuoro. L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso ottobre, quando la ragazza aveva anche confessato di aver avuto alcuni problemi. Per restare incinta, infatti, Sarah ha impiegato molto tempo e ha dovuto affidarsi a delicate cure per vedere realizzato il suo sogno. Per annunciare ai fan la nascita di Noah ha condiviso uno scatto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 aprile 2021). L'exed ex volto di Uomini e Donne, dopo aver vissuto una gravidanza delicata, ha messo al mondo un maschietto che ha chiamato Noah.Ex concorrente del Grande Fratello,ha partorito il primo figlio. Si chiama Noah ed è il frutto dell'amore che la lega al marito Pierluigi Montuoro. L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso ottobre, quando la ragazza aveva anche confessato di aver avuto alcuni problemi. Per restare incinta, infatti,ha impiegato molto tempo e ha dovuto affidarsi a delicate cure per vedere realizzato il suo sogno. Per annunciare ai fan la nascita di Noah ha condiviso uno scatto ...

Advertising

Ileniasa25 : RT @Novella_2000: Famosissima ex gieffina è diventata mamma (e una sua ex coinquilina le lascia un messaggio speciale) - zazoomblog : Fiocco azzurro per Sarah Nile: l’ex gieffina è diventata mamma! - #Fiocco #azzurro #Sarah #Nile: - Novella_2000 : Famosissima ex gieffina è diventata mamma (e una sua ex coinquilina le lascia un messaggio speciale) - zazoomblog : Sarah Nile mamma è nato il figlio: problemi durante il parto - #Sarah #mamma #figlio: #problemi - Manu91152833 : Ma perché la vedo una presa per i fondelli? ?????? Mi pare Sarah Nile che quando parla di Veronica dice 'sempre e per… -