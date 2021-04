(Di sabato 10 aprile 2021) La Parrocchiaè fortemente legata all’evento miracoloso vissuto da Bernardina di Bonino, che bloccò i frati che volevano demolirla. La chiesa si trova al di fuori della mura di Macerata. La sua costruzione risale al 1550, per essere poi decorato nei decenni successivi. In ogni caso, si tratta di uno dei casi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Santuario Madonna delle Vergini: dove parte la riparazione per le bestemmie - Vale22046 : RT @Annalisa3073: Messina, Santuario della Madonna di Montalto ??web - CittaCastello : RT @scopriumbria: Un luogo dove paesaggio collinare e arte trovano una sintesi perfetta? Il Colle di Canoscio ne è un esempio: poco distant… - margotebasta : RT @theohrror: madonna delle visioni del mondo presso il santuario della pietà divina. - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: Messina, Santuario della Madonna di Montalto ??web -

Ultime Notizie dalla rete : Santuario Madonna

Termoli Online

delladelle Grazie... del Collegio dei Consultori e del Consiglio Affari Economici Diocesa no, monsignor Devasini è inoltre Delegato Vescovile per i Rapporti con le Soprintendenz e, Vice Rettoredi ..."Quest'anno il nostro pellegrinaggio è spirituale: non ci vede 'muovere le gambe' per i campi verdeggianti e fioriti, ma ci fa camminare in una situazione spirituale che è di sofferenza e di speranza" ...Su (clicca qui) al punto A, oppure su (clicca qui) trovate la cartina per arrivare (visionando il tutto dopo i messaggi della Madonna) al Santuario del Cuore Immacolato di Maria di Casale Monferrato, ...