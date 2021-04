San Marino | vaccini per tutti | da lunedì riaprono anche i ristoranti la sera

(Di sabato 10 aprile 2021) Da, a isaranno apertilae dal 26 aprile sarà abolito il coprifuoco, passando prima alle 22, poi tra una settimana a mezzanotte, per poi cessare completamente. Il nuovo ...

San Marino riapre, da lunedì 12, San Marino consentirà alla ristorazione di aprire regolarmente fino alle 21.30. Dal 18, poi, alle 22 e dal 26 aprile sarà progressivamente abolito il coprifuoco.

sta correndo sui vaccini forte dell'ultima fornitura ricevuta di Sputnik da 37mila dosi e lunedì potranno prenotarsi tutti i maggiorenni senza differenziazione di fasce di età. Nonostante, ...Da lunedì, ai ristoranti saranno aperti anche la sera e dal 26 aprile sarà abolito il coprifuoco, passando prima alle 22, poi tra una settimana a mezzanotte, per poi cessare completamente....La svolta Covid è dietro casa, anche se in un altro Stato: San Marino. Da lunedì nella Repubblica, le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne."Il totale delle delle vaccinazioni somministrate dall’inizio della campagna fino al termine della giornata di ieri è di 16.406 di cui 9.186 persone vaccinate con la prima dose e 7.220 con anche la ...