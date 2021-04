Samantha De Grenet | l’annuncio su Instagram | “È ufficiale” – FOTO

(Di sabato 10 aprile 2021)Deè intervenuta su, rivolgendosi ai suoi fan con un pensiero personale. “, ne ho bisogno”non ne può più, del resto come darle torto. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

dea_channel : la voglia di mare della divina Samantha De Grenet @samibrando ??????????????? - GiuseppeporroIt : GF VIP, Samantha de Grenet rivela in quali rapporti si trova attualmente con Stefania Orlando #gfvip… - AliquoStefania : RT @antiproiettili: Ma colleghiamoci con Samantha De Grenet ??? #rosmello - Novella_2000 : Samantha de Grenet svela in che rapporti è oggi con Stefania Orlando - antiproiettili : Ma colleghiamoci con Samantha De Grenet ??? #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

Il Tempo

... è tornata a parlare durante una diretta Instagram con Dayane Mello eDeproprio del reality, lanciando alcune stoccate in merito a dei retroscena. In particolare, Carlotta ha ...... ma nelle battute finale dichiara di sentirsi solo con Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, Carlotta Dell'Isola eDe. Sul suo futuro invece non si sbilancia, dichiarando che lei insieme al ...Nella diretta organizzata su Instagram da Dayane Mello, con ospiti altre due ex protagoniste del Grande Fratello Vip, Carlotta dell’Isola e Samantha De Grenet, è spuntato un ammiratore speciale per la ...Carlotta Dell'Isola delusa da Stefania Orlando: "La reputavo un'amica" Carlotta Dell'Isola, dopo l'esperienza al GF Vip durante la quale non è riuscita ad ...