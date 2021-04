Salame ritirato dai negozi, rischio salmonella: qual è il lotto contaminato (Di sabato 10 aprile 2021) Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per un lotto contaminato di un prodotto alimentare. Si tratta del Salame Pepe Nero della società Renzini, una norcineria di Montecastelli, frazione di Umbertide, in provincia di Perugia. Il salume è realizzato con carne di cinghiale, più magra rispetto a quella di maiale e il cui sapore è amplificato dalla ricopertura al pepe. I consumatori sono invitati a riportare nel punto vendita le confezioni acquistate qualora dovessero appartenere allo stock segnalato dalle autorità. Salame di cinghiale Pepe Nero di Renzini ritirato dai negozi: attenzione all’etichetta Il Salame Pepe Nero di Renzini è venduto in negozi specializzati, online e in importanti catene di supermercati su tutto il ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 aprile 2021) Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo per undi un prodotto alimentare. Si tratta delPepe Nero della società Renzini, una norcineria di Montecastelli, frazione di Umbertide, in provincia di Perugia. Il salume è realizzato con carne di cinghiale, più magra rispetto a quella di maiale e il cui sapore è amplificato dalla ricopertura al pepe. I consumatori sono invitati a riportare nel punto vendita le confezioni acquistateora dovessero appartenere allo stock segnalato dalle autorità.di cinghiale Pepe Nero di Renzinidai: attenzione all’etichetta IlPepe Nero di Renzini è venduto inspecializzati, online e in importanti catene di supermercati su tutto il ...

Advertising

teresacapitanio : Il celebre salame ritirato in tutta Italia, un grave pericolo: ecco quale prodotto devi evitare - positanonews : #AltreNews #Copertina Celebre salame ritirato dagli scaffali: allerta salmonella dal Ministero della Salute - Maryljacb : RT @PaoloOcchi1: ????Il celebre salame ritirato in tutta Italia, un grave pericolo: ecco quale prodotto devi evitare - PaoloOcchi1 : ????Il celebre salame ritirato in tutta Italia, un grave pericolo: ecco quale prodotto devi evitare -