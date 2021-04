Sabato 10 aprile 2021, ospiti tv: Verissimo, Amici, Tv Talk, Italia Sì! (Di sabato 10 aprile 2021) Torna il regolare appuntamento con tutti i programmi della fascia pomeridiana e serale del Sabato. Anche in questo weekend tante sorprese, interviste, tematiche calde che hanno fatto chiacchierare durante la settimana. Ad affrontarli i conduttori delle reti Mediaset e Rai, da Marco Liorni a Massimo Bernardini. Per poi passare alle emozionanti interviste di Silvia Toffanin. Immancabile poi, la gara degli allievi di Maria De Filippi. Ma chi saranno gli ospiti che terranno compagnia ai telespettatori questo Sabato 10 aprile? Ecco tutte le anticipazioni. Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo Alle ore 15.30 su Canale 5, Verissimo. Silvia Toffanin questa settimana avrà in studio il duo comico formato da Pio e Amedeo, che sono stati ospiti fino alla ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Torna il regolare appuntamento con tutti i programmi della fascia pomeridiana e serale del. Anche in questo weekend tante sorprese, interviste, tematiche calde che hanno fatto chiacchierare durante la settimana. Ad affrontarli i conduttori delle reti Mediaset e Rai, da Marco Liorni a Massimo Bernardini. Per poi passare alle emozionanti interviste di Silvia Toffanin. Immancabile poi, la gara degli allievi di Maria De Filippi. Ma chi saranno gliche terranno compagnia ai telespettatori questo10? Ecco tutte le anticipazioni. Glidi Silvia Toffanin aAlle ore 15.30 su Canale 5,. Silvia Toffanin questa settimana avrà in studio il duo comico formato da Pio e Amedeo, che sono statifino alla ...

