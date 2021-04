"Ruolo di primo piano su Canale 5". Bomba televisiva, accordo tra Mediaset ed Elisa Isoardi: "Ecco a chi può rubare il posto" (Di sabato 10 aprile 2021) Indiscrezioni clamorose su Elisa Isoardi, rilanciate da Alberto Dandolo su Oggi. Come è noto, la conduttrice Rai è ora impegnata a L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Insomma, è impegnata con Mediaset, con la concorrenza, dopo essere stata a lungo trascurata da Viale Mazzini, che da tempo la lascia senza un programma (ha partecipato, ma come concorrente, a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, su Rai 1). E da tempo, anche mentre la Isoardi è sull'Isola, si rincorrono voci circa un suo possibile passaggio a Mediaset. E queste voci vengono rilanciate e definite da Oggi, che sgancia una clamorosa Bomba televisiva. Si legge infatti sul rotocalco: "Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Medieset si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Indiscrezioni clamorose su, rilanciate da Alberto Dandolo su Oggi. Come è noto, la conduttrice Rai è ora impegnata a L'Isola dei Famosi, il reality di5 condotto da Ilary Blasi. Insomma, è impegnata con, con la concorrenza, dopo essere stata a lungo trascurata da Viale Mazzini, che da tempo la lascia senza un programma (ha partecipato, ma come concorrente, a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, su Rai 1). E da tempo, anche mentre laè sull'Isola, si rincorrono voci circa un suo possibile passaggio a. E queste voci vengono rilanciate e definite da Oggi, che sgancia una clamorosa. Si legge infatti sul rotocalco: "Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Medieset si ...

