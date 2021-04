Rugby, Sei Nazioni femminile 2021: Italia sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra (Di sabato 10 aprile 2021) sconfitta per l’Italia all’esordio del Sei Nazioni femminile 2021 di Rugby. Le azzurre perdono con i risultato di 3-67 contro l’Inghilterra. Un passivo pesantissimo, che però nasconde una partita dai due volti. Il primo tempo, infatti, ha visto un’Italia ben messa in campo: l’Inghilterra non è quasi mai riuscita ad entrare negli ultimi 22 metri delle azzurre, che sono riuscite a proporre una buona fluidità di gioco, pur non riuscendo ad avvicinarsi al bersaglio grosso. L’Italia però paga due errori in fase di costruzione, con i due passaggi sbagliati al 23? e al 30? che porta alle mete di Scarratt e Fleetwood. Una punizione severa per le azzurre, che non si scompongono e mettono a ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021)per l’del Seidi. Le azzurre perdono con i risultato di 3-67. Un passivo pesantissimo, che però nasconde una partita dai due volti. Il primo tempo, infatti, ha visto un’ben messa in campo:non è quasi mai riuscita ad entrare negli ultimi 22 metri delle azzurre, che sono riuscite a proporre una buona fluidità di gioco, pur non riuscendo ad avvicinarsi al bersaglio grosso. L’però paga due errori in fase di costruzione, con i due passaggi sbagliati al 23? e al 30? che porta alle mete di Scarratt e Fleetwood. Una punizione severa per le azzurre, che non si scompongono e mettono a ...

