Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: dominio irlandese, il Galles alza subito bandiera bianca (Di sabato 10 aprile 2021) Dura 18 minuti la partita tra Galles e Irlanda, con le ospiti che hanno bisogno di meno di un quarto di gioco per portare a casa il bonus e chiudere il discorso. Irlanda che, così, il prossimo weekend proverà il colpaccio con la Francia per giocarsi un difficile primo posto nel girone. Pronti, partenza, via e l’Irlanda va in meta dopo due minuti. Spingono forte le ospiti, con Eimear Considine che conclude in meta per lo 0-5. Prova a reagire il Galles cercando di creare occasioni, ma quando l’Irlanda recupera l’ovale fa subito male, con Beibhinn Parsons che al 10’ corre dalla propria metà campo e segna il 12-0. La fiammata Gallese si è già esaurita e l’Irlanda a ogni possesso fa male. Calcio nei 22 metri ed è di nuovo Beibhinn Parsons a raccogliere l’ovale e a schiacciare e Irlanda avanti 17-0 dopo 13 minuti di gioco. E ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Dura 18 minuti la partita trae Irlanda, con le ospiti che hanno bisogno di meno di un quarto di gioco per portare a casa il bonus e chiudere il discorso. Irlanda che, così, il prossimo weekend proverà il colpaccio con la Francia per giocarsi un difficile primo posto nel girone. Pronti, partenza, via e l’Irlanda va in meta dopo due minuti. Spingono forte le ospiti, con Eimear Considine che conclude in meta per lo 0-5. Prova a reagire ilcercando di creare occasioni, ma quando l’Irlanda recupera l’ovale famale, con Beibhinn Parsons che al 10’ corre dalla propria metà campo e segna il 12-0. La fiammatae si è già esaurita e l’Irlanda a ogni possesso fa male. Calcio nei 22 metri ed è di nuovo Beibhinn Parsons a raccogliere l’ovale e a schiacciare e Irlanda avanti 17-0 dopo 13 minuti di gioco. E ...

