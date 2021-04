Ruanda, le ferite del genocidio e la cura del pallone: così il calcio ha cancellato l’odio interetnico (Di sabato 10 aprile 2021) “Le tombe dei tutsi sono ancora vuote. Cosa aspettate a riempirle?”. È dopo aver ascoltato un appello del genere, diffuso sulle gracchianti frequenze di Radio Mille Collines, che un commando di Interahamwe – gli squadroni della morte hutu – irrompe all’improvviso in casa di Eric Eugène Murangwa, portiere del Rayon Sport e della nazionale ruandese. Mentre alcuni paramilitari gli mettono a soqquadro l’abitazione, nella speranza di portare via denaro e oggetti preziosi, un altro lo immobilizza, prima di piantargli la canna del fucile alla tempia. È pronto a eseguire la condanna a morte, ma all’improvviso la voce di un altro miliziano spezza il drammatico silenzio di quel momento, invitando il comandante a desistere. Rovistando all’interno di alcuni scatoloni, infatti, ha trovato alcune fotografie in cui si vede Murangwa assieme ai suoi compagni del Rayon Sport, la squadra più titolata del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) “Le tombe dei tutsi sono ancora vuote. Cosa aspettate a riempirle?”. È dopo aver ascoltato un appello del genere, diffuso sulle gracchianti frequenze di Radio Mille Collines, che un commando di Interahamwe – gli squadroni della morte hutu – irrompe all’improvviso in casa di Eric Eugène Murangwa, portiere del Rayon Sport e della nazionale ruandese. Mentre alcuni paramilitari gli mettono a soqquadro l’abitazione, nella speranza di portare via denaro e oggetti preziosi, un altro lo immobilizza, prima di piantargli la canna del fucile alla tempia. È pronto a eseguire la condanna a morte, ma all’improvviso la voce di un altro miliziano spezza il drammatico silenzio di quel momento, invitando il comandante a desistere. Rovistando all’interno di alcuni scatoloni, infatti, ha trovato alcune fotografie in cui si vede Murangwa assieme ai suoi compagni del Rayon Sport, la squadra più titolata del ...

