Roma, scarcerato il rapper 1727 Wrldstar: era finito in prigione per maltrattamenti alla fidanzata (Di sabato 10 aprile 2021) E’ stato scarcerato il rapper e “influencer” Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar, e ricordato principalmente per il suo incidente in diretta Instagram in cui urlava: “Ho preso er muro fratellì!”. Il carcere per maltrattamenti Il rapper, era finito in carcere lo scorso 23 gennaio con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Corretini aveva picchiato la ragazza fino a romperle una costola e perforarle un timpano. La giovane era riuscita a scappare dalla furia del fidanzato e a chiedere aiuto in strada evitando il peggio. Con l’arrivo delle forze dell’ordine è stata perquisita l’abitazione del rapper e lì, gli agenti hanno trovato diverse dosi di anabolizzanti, droga, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021) E’ statoile “influencer” Algero Corretini, meglio conosciuto come, e ricordato principalmente per il suo incidente in diretta Instagram in cui urlava: “Ho preso er muro fratellì!”. Il carcere perIl, erain carcere lo scorso 23 gennaio con l’accusa dinei confronti della. Corretini aveva picchiato la ragazza fino a romperle una costola e perforarle un timpano. La giovane era riuscita a scappare dfuria del fidanzato e a chiedere aiuto in strada evitando il peggio. Con l’arrivo delle forze dell’ordine è stata perquisita l’abitazione dele lì, gli agenti hanno trovato diverse dosi di anabolizzanti, droga, ...

Advertising

fanpage : Aveva preso a sprangate la fidanzata, e non solo. Fuori dal carcere dopo neanche tre mesi. - mixc7 : RT @fanpage: Aveva preso a sprangate la fidanzata, e non solo. Fuori dal carcere dopo neanche tre mesi. - CorriereCitta : Roma, scarcerato il rapper 1727 Wrldstar: era finito in prigione per maltrattamenti alla fidanzata - mickycaruso : RT @fanpage: Aveva preso a sprangate la fidanzata, e non solo. Fuori dal carcere dopo neanche tre mesi. - iopunto67 : RT @fanpage: Aveva preso a sprangate la fidanzata, e non solo. Fuori dal carcere dopo neanche tre mesi. -