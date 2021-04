Roma, Raggi: “Riapertura stadi per Euro 2020? Decidono Governo e Cts” (Di sabato 10 aprile 2021) “La Riapertura degli stadi per Euro 2020? Dovranno decidere il Governo e il Cts. Io credo che progressivamente prenderanno le decisioni adeguate, sempre con il rispetto ferreo delle regole”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, interpellata a margine del Gp di Formula E dell’Eur, in merito alla richiesta di aprire parzialmente gli spalti per le partite di Euro 2020 in programma allo stadio Olimpico. “L’ho detto tante volte – ha aggiunto – anche per quel che riguarda i ristoratori: quando riapriranno i locali è opportuno immaginare anche una Riapertura serale, perché le stesse regole che consentono l’orario del pranzo possono essere utilizzate per la sera. Così anche quel settore può ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Ladegliper? Dovranno decidere ile il Cts. Io credo che progressivamente prenderanno le decisioni adeguate, sempre con il rispetto ferreo delle regole”. Lo ha detto la sindaca diVirginia, interpellata a margine del Gp di Formula E dell’Eur, in merito alla richiesta di aprire parzialmente gli spalti per le partite diin programma alloo Olimpico. “L’ho detto tante volte – ha aggiunto – anche per quel che riguarda i ristoratori: quando riapriranno i locali è opportuno immaginare anche unaserale, perché le stesse regole che consentono l’orario del pranzo possono essere utilizzate per la sera. Così anche quel settore può ...

