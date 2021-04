Roma, nasconde 415 dosi di cocaina nel garage: arrestato 21enne (Di sabato 10 aprile 2021) nascondeva 415 dosi di cocaina e 1.130 euro all’interno del suo garage. Per questo, un 21enne Romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche: Roma: malata e sola, il badante anziché aiutarla la riduce in fin di vita e le prosciuga il patrimonio I movimenti sospetti del giovane I Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in una piazza di spaccio in via dell’Archeologia e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di cocaina e una chiave poi risultata essere della porta del suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021)va 415die 1.130 euro all’interno del suo. Per questo, unno, già noto alle forze dell’ordine, è statodai Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche:: malata e sola, il badante anziché aiutarla la riduce in fin di vita e le prosciuga il patrimonio I movimenti sospetti del giovane I Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in una piazza di spaccio in via dell’Archeologia e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate alcunedie una chiave poi risultata essere della porta del suo ...

