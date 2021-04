Roma | l’Europa League vale una fortuna | ecco quanto ha guadagnato

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 aprile 2021) Lapotrebbe crearsi un tesoretto grazie alla partecipazione in Europa. I dettagli, come riportato da Corriere della Sera, ha portato nelle casse giallorosse oltre 9 milioni di euro: il gettone di presenza di 2,75 milioni; 3.470.000 euro per i risultati nel girone eliminatorio (4 vittorie, un pareggio e il primo posto); 500.000 euro di bonus per l’accesso ai sedicesimi, 1.100.000 per gli ottavi e 1.500.000 per i quarti. A questo calcolo potrebbero essere aggiunti altri soldi dato che le semifinali valgono 2,4 milioni di euro, la finale 4,5 milioni più un bonus di 4 alla vincitrice, alla quale spetteranno anche 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa Europea (bonus di un milione alla vincitrice). Fanno 24.720.000 euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.