Roma-Bologna, Mihajlovic: “Tomiyasu out. Ho portato sfortuna a Spinazzola” (Di sabato 10 aprile 2021) “La Roma mi ha fatto una grande impressione. Quella di domani sarà una partita difficile ma noi andiamo come sempre a fare la nostra gara sapendo che sfideremo una squadra forte e di qualità, ma noi abbiamo la nostra identità e cercheremo di avere lo stesso atteggiamento mentale tenuto contro l’Inter. L’anno scorso abbiamo vinto a Roma e possiamo rifarlo quest’anno. I giocatori della Roma non credo pensino già alla sfida successiva, perché tutti si preparano per vincere tutte le gare. Credo che domani faranno di tutto per vincere con noi, come faranno di tutto per passare il turno con l’Ajax”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic in vista della prossima sfida che vedrà i rossoblù di scena sul campo della Roma, reduce dalla vittoria contro l’Ajax nell’andata ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) “Lami ha fatto una grande impressione. Quella di domani sarà una partita difficile ma noi andiamo come sempre a fare la nostra gara sapendo che sfideremo una squadra forte e di qualità, ma noi abbiamo la nostra identità e cercheremo di avere lo stesso atteggiamento mentale tenuto contro l’Inter. L’anno scorso abbiamo vinto ae possiamo rifarlo quest’anno. I giocatori dellanon credo pensino già alla sfida successiva, perché tutti si preparano per vincere tutte le gare. Credo che domani faranno di tutto per vincere con noi, come faranno di tutto per passare il turno con l’Ajax”. Queste le dichiarazioni del tecnico delSinisain vista della prossima sfida che vedrà i rossoblù di scena sul campo della, reduce dalla vittoria contro l’Ajax nell’andata ...

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - CalcioPillole : Attesa in casa #Roma per le condizioni del laterale Leonardo #Spinazzola. Oggi si avranno le prime valutazioni dopo… - antonellobelle2 : RT @francescatotolo: Un barcone, la nave quarantena, poi libero nonostante un foglio di via in tasca (Roma, Milano, Bologna con le meches b… - sportface2016 : #RomaBologna, le parole di #Mihajlovic alla vigilia della gara - VoceGiallorossa : ??Diamo i numeri - @OfficialASRoma -Bologna: giallorossi nel loro peggiore momento di forma, felsinei tra le peggior… -