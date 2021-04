Roba da non credere, cosa spunta dalla tasca di Valeria Fabrizi: occhi sgranati, Amadeus resta senza parole (Di sabato 10 aprile 2021) Attimi di imbarazzo e sorpresa a I Soliti Ignoti, il programma di Amadeus su Rai 1, dove come ogni sera un vip si mette in gioco per indovinare gli ignoti in questione e, nel caso di vittoria, devolvere il montepremi in beneficenza. Nella puntata di ieri sera, venerdì 9 aprile, si giocava per devolvere il montepremi alla Fondazione italiana per l'autismo. E la vip che si misurava con il quiz di Amadeus era Valeria Fabrizi, volto storico della fiction Che Dio ti aiuti. L'indagine della Fabrizi è impeccabile, quasi perfetta: l'attrice romana riesca infatti a indovinare le identità di sette ignoti su otto, arrivando al gioco finale con un montepremi-monstre, pari a 155mila euro. E a quel punto, poco prima dell'ingresso del parente misterioso, ecco il momento di imbarazzo e sorpresa: la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Attimi di imbarazzo e sorpresa a I Soliti Ignoti, il programma disu Rai 1, dove come ogni sera un vip si mette in gioco per indovinare gli ignoti in questione e, nel caso di vittoria, devolvere il montepremi in beneficenza. Nella puntata di ieri sera, venerdì 9 aprile, si giocava per devolvere il montepremi alla Fondazione italiana per l'autismo. E la vip che si misurava con il quiz diera, volto storico della fiction Che Dio ti aiuti. L'indagine dellaè impeccabile, quasi perfetta: l'attrice romana riesca infatti a indovinare le identità di sette ignoti su otto, arrivando al gioco finale con un montepremi-monstre, pari a 155mila euro. E a quel punto, poco prima dell'ingresso del parente misterioso, ecco il momento di imbarazzo e sorpresa: la ...

Advertising

borghi_claudio : @pietrobendazzol Si, per esempio la prima cosa che puoi imparare è che io non sono al governo come non lo ero con i… - stebellentani : Davvero non capite che il paragone dei morti tra un virus diffuso e un attentato fa ribrezzo? Cosa dovremmo dire di… - borghi_claudio : @johnpinna3 Guardi che non c'è 'un imbroglio' perchè ci sono stati 100mila morti in più nel 2020 che nella media de… - Cristian_FF_79 : RT @Covidioti: Volevo salutare il vecchietto che, fuori dal supermercato, si leva con stizza la mascherina in un gesto liberatorio. Guardan… - ReginaNera6 : RT @Covidioti: Volevo salutare il vecchietto che, fuori dal supermercato, si leva con stizza la mascherina in un gesto liberatorio. Guardan… -

Ultime Notizie dalla rete : Roba non Napoli rincorre l'Europa ma poi la vera ambizione è la settimana tipo ... con la settima qualificazione in zona Champions in nove stagioni, roba che nessun'altra squadra, a ... Si, è vero, non furono per niente belle prestazioni, ancora una volta gli azzurri non sembrarono ...

Conglomerandocene: Cosa ne penso di 'LOL' E sarei disonesto se dicessi di non aver collezionato pagine da raccontare anche a livello di "groupie" (tanta roba). Ricordo ragazze madri che mi amavano incuranti del loro bambino che piangeva ...

Canzone segreta, Orietta Berti straziante: "Non ci vedo più", e scoppia a piangere sul palco Liberoquotidiano.it Serie A come il Superbowl: i danni del Var Si è parlato molto di Var ultimamente. A volte a sproposito, come durante le qualificazioni ai mondiali, adducendo un ritorno al Medioevo per due reti non convalidate nonostante la palla avesse supera ...

Plusvalenze Juve, il piano di Paratici: ecco quanti milioni servono Poca roba rispetto alla missione di Fabio Paratici ... Nel frattempo la perdita al 31 dicembre era già di circa 113 milioni, con una previsione non confortante anche in vista del 30 giugno ...

... con la settima qualificazione in zona Champions in nove stagioni,che nessun'altra squadra, a ... Si, è vero,furono per niente belle prestazioni, ancora una volta gli azzurrisembrarono ...E sarei disonesto se dicessi diaver collezionato pagine da raccontare anche a livello di "groupie" (tanta). Ricordo ragazze madri che mi amavano incuranti del loro bambino che piangeva ...Si è parlato molto di Var ultimamente. A volte a sproposito, come durante le qualificazioni ai mondiali, adducendo un ritorno al Medioevo per due reti non convalidate nonostante la palla avesse supera ...Poca roba rispetto alla missione di Fabio Paratici ... Nel frattempo la perdita al 31 dicembre era già di circa 113 milioni, con una previsione non confortante anche in vista del 30 giugno ...