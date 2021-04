Rizzoli su Juve -Napoli: ”Ha sbagliato Mariani cosi’ come l’avar” (Di sabato 10 aprile 2021) Rizzoli: ”Al Var bisogna andare sempre, quando l’episodio e’ dubbio, oppure tocca all’assistente al video richiamare l’attenzione di chi dirige. “Sono le indicazioni, chiarissime, che ho dato ai miei” Nicola Rizzoli, designatore di Serie A e B, in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’. ha parlato -tra l’altro- degli episodi dubbi avevnuti nel match Juve-Napoli, del Var e di altro. Queste le sue parole: “Ha sbagliato Mariani cosi’ come l’avar. Lo sanno benissimo anche loro – ha aggiunto tornando sugli episodi di Juventus-Napoli – Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro”. A proposito della novita’ del ... Leggi su retecalcio (Di sabato 10 aprile 2021): ”Al Var bisogna andare sempre, quando l’episodio e’ dubbio, oppure tocca all’assistente al video richiamare l’attenzione di chi dirige. “Sono le indicazioni, chiarissime, che ho dato ai miei” Nicola, designatore di Serie A e B, in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’. ha parlato -tra l’altro- degli episodi dubbi avevnuti nel match, del Var e di altro. Queste le sue parole: “Ha. Lo sanno benissimo anche loro – ha aggiunto tornando sugli episodi dintus-– Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro”. A proposito della novita’ del ...

Advertising

Enzovit : Rizzoli su Juve -Napoli: ''Ha sbagliato Mariani cosi' come l'avar'' - MisterPoppo : @pisto_gol @CorSport La Juve è prima: gli arbitri fanno quello che dice Rizzoli. La Juve non è prima: Rizzoli dice… - siesto_dino : RT @_SiGonfiaLaRete: #Rizzoli torna sugli errori arbitrali in #JuveNapoli: '#Mariani ha sbagliato, lo sa benissimo' - BombeDiVlad : ??? 'Le indicazioni sull'uso del #Var sono chiare' ??? Le parole di Nicola #Rizzoli sugli errori di #JuventusNapoli… - thomas_iezzi : Juve-Napoli: Ammissione Rizzoli scatena la polemica. -